Wywiad Anny Muchy o ustawkach był szokiem dla wszystkich. Karolina przytoczyła najszerzej komentowany cytat:

Komentowanym wywiadem roku był wywiad Anny Muchy w magazynie Sens, w którym min. odniosła się do oskarżeń o ustawki oraz zdefiniowała pojęcie gwiazdy w Polsce - gwiazda ma pozaklejane okna od ulicy, żeby nikt nie mógł zrobić jej zdjęcia: “Ustawka w moim rozumieniu to jest świadome wydzwanianie do kogoś i mówienie, że tu i tu, o tej i o tej godzinie będę, proszę, zrób mi zdjęcie. Nigdy w życiu ani ja, ani moi ludzie tego nie zrobili. Ustawka to nie jest wyjście z domu. A oni stali pod moim domem non stop, próbowali się włamać do szpitala, przebierali się za budowlańców wtedy, kiedy rodziłam... i myślisz, że ja ich zapraszałam? Po co wydawałabym pieniądze na ochronę, jeśli chciałabym mieć zdjęcia z sali porodowej?...Jak myślisz, po co wyklejam szyby w mieszkaniu od strony ulicy, skoro niby chcę, żeby mi w domu zrobiono zdjęcie?”.