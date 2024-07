Najgorzej ubrane gwiazdy na ramówce Polsatu

1 z 9

Wczoraj odbyła się konferencja ramówkowa stacji Polsat podczas której zaprezentowano programy, jakie widzowie będą mogli oglądać już od marca na antenie. Jak zawsze pojawiło się grono gwiazd, które zadbały o to, aby tego wieczoru wyglądać wyjątkowo.

Zobacz: Ponad 70 gwiazd na ramówce Polsatu

Niestety nie wszystkim to udało się i kilka osób zaliczyło wpadki. Jak widać na wybranych przez nas przykładach, eksperymenty modowe nie zawsze się opłacają. Na czwartkowej imprezie można było zauważyć to doskonale, a my wybraliśmy najmniej trafione zestawy, w których zaprezentowały się gwiazdy na konferencji.

Dla porównania zobaczcie stylizację Pauliny Sykut. Ona błyszczała najjaśniej.