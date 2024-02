Anita Sokołowska w czwartek, podobnie jak wiele innych gwiazd, pojawiła się na ramówce Polsatu. W trakcie przedstawiania uczestników "Tańca z gwiazdami" zaliczyła jednak drobną wpadkę. Sama nie mogła powstrzymać się od śmiechu.

Anita Sokołowska zaliczyła wpadkę

1 lutego Polsat zgromadził rzeszę gwiazd na jednym z ważniejszych wydarzeń w roku, czyli przedstawieniu wiosennej ramówki. Pośród nich zobaczyliśmy m.in. Małgorzatę Ostrowską-Królikowską, Dodę czy Elżbietę Romanowską, a Roksana Węgiel dała czadu na scenie! 19-latka pojawiła się na evencie nie tylko jednak po to, by zaśpiewać, ale przede wszystkim, by promować nową edycję "Tańca z gwiazdami".

Podobnie było w przypadku Anity Sokołowskiej, bowiem obydwie już niebawem będziemy mogli oglądać w hicie Polsatu. W trakcie przedstawienia wszystkich uczestników na scenie doszło do zabawnej sytuacji i to właśnie z udziałem znanej aktorki.

Anita Sokołowska Pawel Wodzynski/East News

Prowadząca wyczytywała kolejno nazwiska każdej gwiazdy, która weźmie udział w "TzG", a ta robiła dwa kroki do przodu i wymyślonym przez siebie ruchem, prezentowała się przed widownią. W końcu nadszedł czas na Anitę Sokołowską. Aktorka postanowiła wykonać szalony piruet, ale gdy wróciła do rzędu, zorientowała się, że... spadły jej kolczyki!

Nie potrafiła ukryć zaskoczenia i z wyraźnym rozbawieniem popędziła przed siebie i zaczęła zbierać biżuterię z ziemi.

Anita Sokołowska zaliczyła wpadkę na ramówce Polsatu