Już dziś możecie kupić najnowszy 6. numer dwutygodnika "Flesz. Gwiazdy&Styl" Jak zwykle nie zabrakło najgorętszych modowych hitów prosto ze światowych wybiegów. W magazynie znajduje się ekskluzywny dodatek „Trendy wiosna- lato 2013”. Dodatek liczy aż 24 strony i został wydrukowany na specjalnej jakości papierze.

Reklama

Sesję do numeru przygotował znany fotograf Piotr Porębski, w którego obiektywie znalazły się 3 pokolenia polskich top modelek. Wśród nich: Małgorzata Niemen, Bogna Sworowska, Karolina Malinowska, Kamila Szczawińska oraz bohaterki modowych programów telewizyjnych. Za stylizację odpowiada redaktor naczelna kwartalnika „VIVA!Moda”, Agnieszka Ścibior.

Najnowszy magazyn „Flesz. Gwiazdy & Styl” wypełniają gorące materiały prosto z pokazów największych projektantów mody, przegląd nowości z polskich sklepów, najnowsze trendy w makijażach oraz piękne sesje zdjęciowe. Dodatkowo każda z czytelniczek na okazję skorzystania z 30% rabatu na zakupu kosmetyków do makijażu marki Sephora.

„Flesz” wejdzie na rynek również w wersji z książką z filmem w reżyserii Agnieszki Holland, ”W Ciemności” w cenie 19,99 pln oraz z książeczką shoppingową w cenie 2,99 zł



Tematy numeru:

- Edyta Herbuś- nowy serial, nowy kontrakt, dlaczego więc planuje wyjechać do Finlandii?

Zobacz także

- Anna Czartoryska i Michał Niemczycki- znamy datę ślubu!

Najnowszy numer dwutygodnika „Flesz. Gwiazdy&Styl” (Flesz 6/2013) ma zwiększoną do 124 stron objętość i można go kupić w tej samej cenie co zawsze - 1,99zł.