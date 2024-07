Co roku na wielkiej oscarowej gali emocje wzbudzają nie tylko wyniki, ale także kreacje, w których pojawiają się gwiazdy. W tym roku szczególnie zachwyciła Jennifer Lopez w kreacji od Elliego Saaba i Lady Gaga w białej sukni i czerwonymi rękawiczkami. Zobacz: Spektakularne kreacje na Oscarach: Lopez wyeksponowała biust, GaGa w dziwnych rękawiczkach

Na czerwonym dywanie zachwyciła również Cate Blanchett, która zaprezentowała się w czarnej skromnej sukni do ziemi. Do niej dobrała dużą, błękitną kolię, która stanowiła najmocniejszy element stylizacji. Aktorka przeszła do historii gali, ponieważ na zeszłorocznych Oscarach pojawiła się w kreacji Armani Prive, która kosztowała 100 tysięcy dolarów.

Cały zeszłoroczny zestaw wraz z biżuterią z kolekcji Chopard został wyceniony na 18,1 milionów dolarów. Tym samym jest to najdroższa kreacja w historii prestiżowej imprezy.

