Już w najbliższą niedzielę poznamy laureatów najbardziej prestiżowej nagrody na świecie - Oscary 2015. Aż na dwie statuetki mają szansę twórcy polskiej produkcji "Ida" z Agatą Trzebuchowską i Agatą Kuleszą w rolach głównych. Obraz ma ogromną szansę na statuetką, zwłaszcza że odniósł wiele sukcesów na innych galach. Przypomnijmy: "Ida" otrzymała BAFTĘ. Polska ekipa pochwaliła się zdjęciem z gali

Polskiej ekipy nie zabraknie na gali rozdania Oscarów. My wiemy już, co na ten wyjątkowy wieczór założy Agata Kulesza! Gwiazda zdecydowała się na projekt Macieja Zienia, który sprowadził tkaninę na kreację specjalnie z Włoch. Jest to długa haftowana suknia aż do ziemi w kolorze szarym wpadającym w delikatną zieleń. Na Facebooku ELLE pojawiło się zdjęcie z przymiarek. Trzeba przyznać, że Kulesza prezentuje się zjawiskowo. Na czerwonym dywanie na pewno przyćmi niejedną aktorkę.

Jak wam się podoba?

