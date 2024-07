Paweł Kukiz został nagrany przez swojego kolegę. Prywatna rozmowa Kukiza ze znajomym wypłynęła do sieci. Nagranie wzbudza duże kontrowersje. Padają w nim mocno nieparlamentarne słowa skierowane w stronę byłego posła i działacza Ruchu Narodowego, Artura Zawiszy. To nie pierwszy raz, gdy Paweł Kukiz używa mocnych słów. Sprawa nagrań natychmiast została okrzyknięta mianem "Taśm Kukiza" bądź "KukizGate". Temat wzbudził spore zamieszanie w mediach społecznościowych. Na Facebooku powstał profil narodowców "Kukiz nas zdradzi". A co dokładnie Kukiz powiedział o Zawiszy, że wywołało to aż takie emocje?

Nienawidzę Zawiszy, ku…, jak go widzę to białej gorączki dostaję. Jak widzę tych psychopatów, którzy mówią, że należy Żydów mordować, ku…, albo Murzynów zastrzelić, dostaję białej gorączki - słyszymy w nagraniu.

Następnie Paweł Kukiz pyta swojego rozmówcę, czy ten przypadkiem nie nagrywa rozmowy. Rozmówca zaprzecza. A jednak taśmy Kukiza trafiły do Internetu. Głos w sprawie zabrał sam Artur Zawisza.

Pan Paweł Kukiz nie zaprezentował się od najlepszej strony. Jego kolejne wypowiedzi muszą budzić niesmak. Dobrze byłoby, gdyby umiał się zdystansować od własnych słów i wyciągnąć wnioski - powiedział Zawisza portalowi Onet.pl.

Na facebookowym profilu byłego posła pojawiło się również specjalne oświadczenie na temat słów Pawła Kukiza.

Co do bycia skur…, którego pan Paweł Kukiz nienawidzi i któremu chciał wyp…, to ludzkich uczuć nie będę komentował, bo to zostawiam psychologom - czytamy w poście Zawiszy.

Paweł Kukiz na razie nie skomentował sprawy.

Nagranie słów kontrowersyjnego posła.

Paweł Kukiz został nagrany przez kolegę. Taśmy wyciekły do sieci.

Będzie kolejny skandal z udziałem lidera Kukiz'15?