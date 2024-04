Pod koniec kwietnia w mediach pojawił się niepokojące doniesienia na temat zdrowia Karola III. Warto przypomnieć, że w lutym ujawniono problemy monarchy. Przekazano, że król zmaga się z chorobą nowotworową. Na początku kwietnia przekazano, że władca ma się dobrze i niedługo wróci do oficjalnych obowiązków, jednak zrezygnował z wielkanocnego nabożeństwa, co wywołało niepokój wśród fanów royalsów. Teraz Pałac Buckingham komentuje zamieszanie.

W ciągu ostatnich godzin w mediach pojawiły się fatalne wieści o stanie Karola III. Amerykański dziennik przekazał, że brytyjski monarcha nie czuje się najlepiej, a jego leczenie nie przynosi oczekiwanych skutków. To wywołało duże poruszenie wśród obywateli.

Choć od momentu ujawnienia problemów zdrowotnych króla Pałac Buckingham konsekwentnie milczy, teraz rzecznik royalsów zabrał głos. Podano szczegóły na temat zdrowia Karola III.