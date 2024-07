Naga Rihanna, Taylor Swift, Kim Kardashian, Amber Rose, a nawet Donald Trump i George Bush śpiący w jednym łóżku na jednym wideo! Ta produkcja Kanye Westa w ciągu kilku godzin stała się hitem sieci!

Piątkowa premiera teledysku do piosenki “Famous” stała się wydarzeniem. Jak pisze portal Consequence of Sound, na żywo w Los Angeles oglądało ją 17 tys. osób. Co zobaczyli?

Wideo pokazuje dosłownie następstwa orgii celebrytów, 12 topowych gwiazd widzimy jak leżą nago na łóżku - opisuje portal.

Wśród nich piosenkarka Taylor Swift, Amber Rose, Rihanna, Chris Brown, Caitlyn Jenner, komik Bill Cosby, kandydat na prezydenta Donald Trump, były prezydent George W. Bush, Anna Wintour, Ray J, Kim Kardashian i sam Kanye. Widzimy ich intymne części ciał, bez cenzury…

Fotomontaż? Sobowtóry? Wszystko wygląda bardzo autentycznie. Jak ujawnia portal, wideo Westa wykorzystuje figury woskowe do złudzenia przypominające oryginalnych celebrytów i polityków.

W nocy teledysk pojawił się na platformie TIDAL (dla zarejestrowanych).

Większe i mniejsze fragmenty pojawiają się też w sieci, gdzie dzieło Westa niemal natychmiast wywołało burzę:

Teledysk Kenye Westa oceniany jest jako ambitny:

Jak podoba się Wam nowy pomysł Kanye Westa?