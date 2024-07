Nie ma kosmetyku, który dodaje naszej skórze tyle blasku co róż do policzków. Dodatkowo sprawia, że skóra wygląda na zdrowszą i bardziej wypoczętą. Co najważniejsze pasuje prawie każdemu. Wystarczy jedynie, żeby był dobrany odpowiednio do potrzeb naszej skóry.

Reklama

Zobaczcie więcej kosmetycznych nowości

Nie martwcie się! Dobór odpowiedniego produktu wcale nie jest taką trudną sprawą. W sprzedaży znajdziecie róże w kamieniu, żelu, kremie, płynie, słoiczku i kredce. Najłatwiejszy w aplikacji jest oczywiście ten w kamieniu i jest odpowiedni dla wszystkich typów skóry. Zaś róże w płynie są już dla bardziej zaawansowanych i powinno się je stosować jedynie na gładką skórę.

Reklama

Jak uzyskać naturalny efekt?



Trzeba wybrać odcień najbardziej zbliżony do naszych naturalnych rumieńców. Możecie uszczypnąć się w policzek i zobaczyć jakim kolorem się pokryje. Wtedy najłatwiej będzie się zorientować, jaki odcień najbardziej do was pasuje. Właściwie dobrany produkt doda naszej skórze blasku i nie będzie wyglądał banalnie.

W galerii znajdziecie najpopularniejsze róże do policzków: