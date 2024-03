Dagmara Kaźmierska obecnie jest gwiazdą nowej edycji "Tańca z gwiazdami", gdzie na parkiecie tańczy razem z Marcinem Hakielem. Przy okazji udziału w hitowym show uwaga mediów jest zwrócona na burzliwą przeszłość uczestniczki show "Królowe życia". Choć ze swoim mężem, z którym wzięła ślub w więzieniu, jest już wiele lat po rozwodzie, to nadal może liczyć na jego pomoc w trudnych chwilach. A jak wygląda sytuacja z jej strony? Dagmara Kaźmierska nie owija w bawełnę i mówi wprost:

Dagmara Kaźmierska szturmem podbiła show-biznes, a zaczęło się od "Pamiętników z wakacji". Obecnie gwiazda ma na swoim koncie własny program "Dagmara szuka mężą", który doczeka się drugiej edycji i właśnie występuje w "Tańcu z Gwiazdami". Była gwiazda TTV nie ukrywa swojej przeszłości i otwarcie mówi o tym, że w młodości jej życie było bardzo burzliwe. Ostatnio Dagmara Kaźmierska w rozmowie z portalem Światgwiazd.pl. poruszyła temat swojego małżeństwa z Pawłem Kaźmierskim. "Królowa życia" mówi wprost, że jej były mąż ułożył sobie życie i wybrał spokój i stabilizację. Od czasu rozwodu minęło już wiele czasu, ale nadal łączy ich syn Conan, a oni darzą się ogromnym szacunkiem. Co więcej, oboje mogą na siebie liczyć w trudnych chwilach. Dagmara Kaźmierska mówi wprost, że jeśli w jej życiu wydarzy się coś złego, to o każdej porze może zadzwonić do byłego męża. To działa też w drugą stronę.