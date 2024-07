1 z 11

To już 13 lat oglądamy "Na Wspólnej" w stacji TVN. 27 stycznia 2003 roku widzowie po raz pierwszy poznali rodzinę Brzozowskich, Ziębów i Hofferów. Ten serial to ponad 4500 dni zdjęciowych, blisko 200 aktorów, ponad 2000 epizodystów, 16 ślubów i 3 czołówki! A jak zmienili się bohaterowie serialu? Przez 13 lat jedni z dziećmi stali się dorośli. Niektórzy są nie do poznania! A kto wygląda dokładnie tak samo?

Zobaczcie naszą galerię "Na Wspólnej". Niektóre metamorfozy są spektakularne!

Ale to nie wszystko. Z powodu urodzin serialu ruszył konkurs, w którym można wygrać rolę w serialu! Jest to druga edycja castingu „Aktorski Diament”. Jury w składzie: Filip Chajzer, Grażyna Wolszczak, Waldemar Obłoza i reżyser Radosław Dunaszewski wyłonią aktorski talent, który dostanie szansę w serialu.

Zgłaszać się można przez stronę Dzień dobry TVN, gdzie trzeba nagrać swój własny casting i przesłać. Jury castingu wybierze 10 najlepszych filmików, których autorzy przejdą do następnego etapu. Zgłaszać się można do 10 lutego. Ogłoszenie wyników I etapu 24 lutego na antenie „Dzień dobry TVN”.

Zobacz także: Gorący romans bohaterki Marty Wierzbickiej w "Na Wspólnej". Całuje się z... kobietą! Mamy ZDJĘCIA