"Ślub od pierwszego wejrzenia 2": Agnieszka obchodzi 37. urodziny. Jak teraz wygląda?

Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie obchodzi swoje 32. urodziny. Robert postanowił zabrać całą swoją rodzinę na luksusową wycieczkę, aby spędzić ten wyjątkowy dzień w pięknym miejscu. Para pochwaliła się właśnie uroczymi zdjęciami z wyjazdu, wśród których nie zabrakło rodzinnej sesji z okazji urodzin Anety. Nawet nie śmiałabym prosić o więcej... - napisała żona Roberta. Ten dzień był dla nich wyjątkowy. Musicie to zobaczyć! "Ślub od pierwszego wejrzenia": Wyjątkowe urodziny Anety. "Niech to szczęście po prostu trwa" Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" 16 marca skończyła 32 lata i oczywiście z tej okazji nie zabrakło wyjątkowych prezentów od jej ukochanego męża! Najpierw Robert podarował Anecie pianino , a później zabrał ją na luksusowy wypad nad morze. Uczestniczka 6. edycji eksperymentu chętnie relacjonuje swój urodzinowy wyjazd do pięknych domków na wodzie, a teraz pochwaliła się uroczymi kadrami z sesji zdjęciowej, którą wykonali razem z Robertem w dniu jej urodzin. Zobaczcie sami! Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta o związku z Robertem: "Na początku wątpiłam" Aneta przy okazji publikacji zdjęć z urodzin, zdecydowała się również na wzruszający wpis, w którym podziękowała za cudowną rodzinę i jak stwierdziła, na ten moment już o niczym więcej nie marzy. Z okazji swoich urodzin, złożyła również życzenia swoim obserwatorom. - Z tym co dziś mam nawet nie śmiałabym prosić o więcej... Jak powiedziała moja przyjaciółka - niech to szczęście po prostu trwa. Zatem w moje urodziny to Wam wszystkim chciałabym życzyć dużo miłości oraz szczęścia, bo reszta sama potem przychodzi 🙌💛 - napisała...