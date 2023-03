Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" w tym roku będą obchodzić pierwszą rocznicę swojego ślubu. W ich życiu zmieniło się wszystko, nie tylko ich stan cywilny ale również zdecydowali się na założenie rodziny. Niedawno urodził się ich synek Mieszko. TVN wyemitował odcinki specjalne "Ślubu od pierwszego wejrzenia" m. in. przypominając historię relacji Anety i Roberta. Gwiazda ślubnego show zdecydowała się na poruszające wyznanie i nie potrafiła powstrzymać łez. "Ślub od pierwszego wejrzenia": Aneta popłakała się ze wzruszenia Aneta i Robert dzięki udziałowi w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" odmienili swoje życie. Oboje nie byli przekonani, co do miłości, jednak postanowili postawić wszystko na jednej karcie. Robert powtarza, że nigdy nie przestanie być wdzięczny siostrze, która zgłosiła go do programu. Aneta i Robert dziś są nie tylko małżeństwem ale przede wszystkim szczęśliwymi rodzicami. Właśnie obejrzeli odcinek specjalny "Ślubu od pierwszego wejrzenia", którzy przypomniał im, jak to wszystko się zaczęło: W ogóle przyznam się... Wczoraj tak wyłam... Powracając do tych chwil... Wyłam jak bóbr... - napisała Aneta na Instagramie. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Paweł już nie ukrywa ukochanej. Pokazał jak o nią dba Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przy okazji podzieliła się swoimi emocjami, które towarzyszą jej na samą myśl o tym, jak teraz wygląda jej życie: Spełnienie najskrytszych marzeń to mało powiedziane... Wole o tym nie myśleć, nie wspominać nawet, bo czasem wydaje mi się, że to jakiś sen, nieprawda... A jednak. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Joanna Lazar prezentuje figurę po porodzie Aneta...