Edyta Górniak i Dariusz Krupa są już po rozwodzie, ale komentarze i domysły o powód zakończenia ich związku nie cichną. Ostatnio Krupa gościł w programie Jolanty Pieńkowskiej, gdzie dość otwarcie mówił o swoim związku z byłą już żoną. W pewnym momencie nawet zasugerował, że Edyta zainteresowała się kimś innym i stąd rozpad ich związku.

Przyjaciele Edyty ostro zareagowali na te słowa. – Od ich rozwodu minął rok. Dlaczego do tej pory nie chciał mówić o Edycie? W ogóle nie komentował ich rozstania. Dlaczego? Skąd ta nagła wizyta u Pieńkowskiej? – znajoma Górniak denerwuje się w „ Takie jest życie” – Milczał, bo było mu wstyd, że to on jest winny ich rozstania. To on ja zdradził – dodaje.

Myślicie, że to prawda? A może Krupa szykuje się do batalii o majątek i stąd chęć wyjawienia prawdy?