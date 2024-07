Lato wciąż trwa więc pomyśleliśmy o stylizacji, która może was zainspiruje. Bardzo spodobał nam się look Agnieszki Wiedlochy, w którym pojawiła się na konferencji prasowej swojego najnowszego serialu „Lekarze”.

Reklama

Ta swobodna stylizacja jest doskonała na chłodniejsze letnie dni, a nawet na pierwszy dni w szkole. Aktorka wyglądała na luzie, podobne, codzienne looki można zauważyć na gwiazdach w Hollywood.

Szarą koszulkę znaleźliśmy w Mango, a dżinsowe szorty w Topshop. Do tego niewielka torebka i pasek z H&M oraz czerwone koturny. My znaleźliśmy świetny model w Zarze. A do tego ekstrawagancka szminka na ustach. My znaleźliśmy niemal identyczną w kolekcji MAC.

Reklama

Ceny naszych propozycji do tej stylizacji znajdziecie poniżej w naszej galerii: