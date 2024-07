Anna Mucha już w listopadzie urodzi swoje pierwsze dziecko. Przyszła mama postanowiła więc zrezygnować z ciężkiej pracy i przygotować się do porodu. Przed Muchą jeszcze tylko kilka nagrań do serialu „M jak Miłość” i zakończenie roli w „Prosto w serce”.

Okazuje się jednak, że urlop macierzyński nie będzie długi. Mucha planuje wrócić do świata show-biznesu wiosną przyszłego roku.

- Już teraz rozważamy różne opcje zawodowe. I jedno mogę zagwarantować: wiosną Ania na pewno nie będzie się nudzić- zdradził w rozmowie z „Party” menedżer Muchy.

Według informacji magazynu, Mucha chciałaby zostać jurorką w jednym z telewizyjnych programów.

Przypominamy, że w mediach pojawiła się ostatnio plotka, że Maja Sablewska nie pojawi się w kolejnej edycji „X-Factor”, może więc Mucha mogłaby ją zastąpić?

Myślicie, że Kuba Wojewódzki ucieszyłby się z takiego rozwiązania?

