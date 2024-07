Czesław Mozil niedawno wyznał, że ubolewa, że nie jest tematem plotek. Postanowił trochę namieszać w showbiznesie i ostatnio stwierdził, że miał bardzo wiele kobiet. Teraz znów daje mediom temat, by o nim mówiono.

Za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku wyznał co najbardziej lubi. Na długiej liście nie zabrakło oczywiście seksu!

- Więc lubię was, jak i siebie. Lubi tych których nie znam i tych którzy są blisko. Lubi tych których znałem wcześniej, jak i tych których poznam jutro. Lubie grać Solo jak i z przyjaciółmi, lubię dawać wywiady, nawet jeżeli one nie są autoryzowane i plotkarze piszą bzdury. Ja sam jestem plotkarzem , więc wszystko się zgadza. Tak, lubię... seks i lubię X Factor, lubię grać a nie srać ale także odwrotnie. To jest przepiękny czas, najbardziej pracowity rok. Lubie jak nie spodziewanie płacze bo ktoś mnie wzrusza i lubię muzykę jak ona jest czysta jak i brudna. Lubie jak ludzie się łączą. Jeżeli ja mogę być kimś który łączy , to wtedy jestem najszczęśliwszym chłopczykiem na świecie. I lubię jak mogę pisać takie bzdurki w moje urodziny. NIE BĘDĘ WAS DZIELIŁ skoro jestem z uśmiechem pełnym tylko i wyłącznie przez was ! Pozdrawiam z Kijowa, Czesław (pisownia oryg.) - napisał na Facebooku Mozil.

Urocze wyznanie, nieprawdaż?

