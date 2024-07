Monika Richardson od dłuższego czasu jest na świeczniku. Media śledzą każdy jej krok i bacznie obserwują związek ze Zbigniewem Zamachowskim. Tabloidy także lustrują jej życie zawodowe i wyliczają ile zarabia za prowadzenie "Pytania na śniadanie". Dziennikarka ma już tego dość. W dwutygodniku "Show" wyznała nawet, że "ktoś chce ją zniszczyć".

Jednym z dowodów na to, iż są osoby, które życzą Monice jak najgorzej, jest zdarzenie związane z wystawieniem na sprzedaż jej domu. Dwa tygodnie temu media podały, że dziennikarka sprzedaje poprzez jeden z serwisów ogłoszeniowych 300 metrową willę zaprojektowaną przez jej ojca i samodzielnie urządzoną przez Richardson. Cena domu z ogrodem wynosiła 5,5 mln złotych. Jak dowiedział się dwutygodnik "Show" oferta, którą pojawiła się w sieci była nieprawdziwa.

- Miałabym sprzedać dom? I to za takie pieniądze? To jakaś bzdura! Nikt przy zdrowych zmysłach nie wystawiłby na sprzedaż i to w dobie kryzysu domu za pięć milionów złotych - powiedziała "Show" Richardson.