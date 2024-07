Monika Richardson wspomina "zaręczyny" ze Zbigniewem Zamachowskim:

- Pojechaliśmy do Szczecina. Zbyszek miał recital, a ja starałam się z nim wszędzie jeździć, bo wiem, jakie to ważne, żeby być blisko siebie - miałam dwa małżeństwa na odległość. Z głupia frant weszliśmy do jubilera. Zbyszek poprosił o pokazanie pierścionka z trzema diamencikami (bo przecież do trzech razy sztuka). Włożył mi go na palec i powiedział: "To twój, zaręczynowy. Podoba ci się?". To było takie zwyczajne, bez patosu, kwiatów. Ale poczułam, że klamka zapadła. To było wyzwalające, podjęliśmy decyzję. W grudniu 2011 po raz pierwszy opisały nas tabloidy.