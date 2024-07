Monika Ordowska jeszcze jakiś czas temu była w szczęśliwym związku z Piotrem Zeltem, z którym doczekała się narodzin córki. Wszystko byłoby jak w bajce, gdyby nie fakt, że jakiś czas później okazało się, że ojcem dziecka wcale nie jest aktor, a... jej kochanek Rafał Sieradzki. Sam zainteresowany nie raz gościł na łamach gazet, krytykując matkę swojej córki. Przypominijmy: Kochanek o Ordowskiej: Kto weźmie do reklamy taką twarz? O wizerunek trzeba dbać

Jednak miłość pomiędzy parą nie wygasła, postanowili stworzyć na nowo rodzinę. A zaczęli od... własnego biznesu. W wywiadzie dla Newseria LifeStyle modelka zdradziła, że wraz z partnerem otworzyła niedawno w Warszawie naleśnikarnię, o czym myślała z ukochanym już od dłuższego czasu. Zapowiada też, że na jednym biznesie się nie skończy i mają w planach inne projekty, m.in. studio fotograficzne.

To jest naleśnikarnia Luda Deli. Mam nadzieje, że będzie to miejsce klimatyczne. Może nie ma tam najwięcej miejsca, ale jedzenie jest pyszne. Już dawno myśleliśmy,żeby rozpocząć wspólną działalność. Rafał pracuje już o długiego czasu przy sesjach, chyba nie chciałby mówić od ilu lat, ja też już zasadniczo 10 lat. Myśleliśmy też o studiu fotograficznym, nie mówimy nie. Ale na razie zdecydowaliśmy się na otwarcie restauracji. Cieszy się ono dużym zainteresowaniem, ale to dopiero początek, liczymy na więcej gości - przekonywała Ordowska