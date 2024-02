Dorota z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie, na którym nie jest sama. I nie chodzi tylko o obecność Waldemara. Wygląda na to, że w życiu tej pary wiele się dzieje ostatnio, a Dorota nie zamierza ukrywać tego, jak wyglądają obecnie ich relacje. Takiego zdjęcia już dawno nie było na instagramowym koncie Doroty z "Rolnika". Co za zaskoczenie!

Wyszła prawda o związku Waldemara i Doroty z "Rolnik szuka żony"

Związek Doroty i Waldemara to było największe zaskoczenie 10. edycji "Rolnik szuka żony". Uczestniczka początkowo opuściła gospodarstwo rolnika, a on sam nie ukrywał poruszenia i emocji po decyzji swojej kandydatki, a nawet pojawiły się łzy. Z perspektywy czasy Waldemar w wywiadach wielokrotnie wspominał, że to Dorotę powinien wybrać od razu. Ostatecznie para dała sobie drugą szansę i dziś są szczęśliwi, a najnowsze zdjęcie Doroty w pełni to udowadnia. Partnerka Waldemara pochwaliła się fotografią ze wspólnego wyjścia z Waldemarem i jej przyjaciółką do restauracji. Widać, że Dorota pielęgnuje relację z ważnymi dla siebie osobami.

Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto Cię rozumie nawet wtedy, gdy nie możesz sam siebie zrozumieć #Dziekuje :) napisała Dorota z 'Rolnik szuka żony'

Dorota i Waldemar z Rolnik szuka żony Instagram/bully_b33

W ostatnim czasie Dorota z "Rolnika" wielokrotnie publikowała w mediach społecznościowych wpisy, które sugerowały, że jest już zmęczona krytyką w sieci, jaka spłynęła na ich związek. Z kolei Waldemar był bardziej aktywny na Instagramie i zdecydował się nawet na swój pierwszy live, w którym zdradził, że z Dorotą ustalili już wstępną datę przeprowadzki. Okazuje się, że chodzi o wrzesień, tak, aby syn Doroty mógł zmienić szkołę z początkiem roku szkolnego.

Sądzicie, że Dorota i Waldemar z "Rolnika" niebawem zaskoczą nowiną o zaręczynach? Rolnik nie ukrywa, że w jego przypadku ślub jest jak najbardziej możliwy, ale jedynie cywilny. Okazuje się, że Waldemar utrzymuje dobre relacje z byłą żoną i angażuje się w wychowanie syna.

