Monika Olejnik jest najlepiej ubraną dziennikarką w Polsce. Zna się na modzie, bywa na najlepszy pokazach mody, a jej stylizacje często zachwalane są przez modowych krytyków. Jednak dobry wygląd wymaga sporego wysiłku i buszowania po sklepach.

W wywiadzie jakiego udzieliła "Super Expressowi" Olejnik przyznała wprost, że jest zakupoholiczką. Dziennikarka nie wyobraża sobie dnia bez zakupów. Codziennie musi sprawić sobie jakiś nowy prezent i nie ma to znaczenia czy będzie to kolejna para butów, książka czy coś do ubrania.

- To już nałóg. Nie umiem nad tym zapanować. Jestem strasznie rozrzutna. Wbrew plotkom nie mam 500 par butów, jest ich zdecydowanie mniej - wyznała gwiazda telewizji w rozmowie z tabloidem.

Dziennikarka w rozmowie zdradziła również, że mimo olbrzymiej kolekcji szpilek, zakłada kilka razy ten sam model:

- Jak jest inne oświetlenie w studiu, to ono zmienia kolor i wydaje się, że mam inne buty.

Po takich wyznaniach jesteśmy bardzo ciekawi jak wygląda garderoba Moniki Olejnik.

