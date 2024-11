Wywiad Moniki Olejnik w "Kropce nad i" z Radosławem Sikorskim wywołał oburzenie w mediach. A właściwie jego zakończenie. Dziennikarka postanowiła skonfrontować polityka z treścią "Tygodnika Powszechnego", w którym została poruszona kwestia pochodzenia jego żony Anny Applebaum. Radosław Sikorski bez słowa wyszedł ze studia, a widzowie nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli:

Monika Olejnik wydała oświadczenie, w którym przeprosiła widzów.

Wizyta Radosława Sikorskiego w studiu "Kropki nad I" zakończyła się niemałym skandalem. Wszystko przez pytanie Moniki Olejnik nawiązujące do pochodzenia żony polityka.

W ''Tygodniku Powszechnym'' przeczytałam o tym, że dla członków KO problemem jest pochodzenie pana żony. Co by pan odpowiedział autorowi ''Tygodnika''?

Szef MSZ początkowo unikał odpowiedzi, jednak ostatecznie powiedział:

Zanim się kamery zdążyły wyłączyć, widzowie zobaczyli jak zbulwersowany sytuacją polityk opuszcza studio TVN. To, co się wydarzyło podczas programu skomentował również w mediach społecznościowych:

Również widzowie nie szczędzili komentarzy po tym, co zobaczyli w programie:

Moniko uwielbiam Cię i niezwykle szanuję. Chyba wszyscy wiedzieliśmy jaka jest intencja Twojego pytania. Aczkolwiek czy to nie jest coś oczywistego? Czy powinniśmy pytać o takie durne rzeczy? Rozmawiajmy o rzeczach ważnych, przytaczając słowa kogoś tam tylko dajemy głupim słowom żyć dalej. Temat by umarł, a teraz będzie trwał i trwał

Tuż po północy, niedługo po zdarzeniu, które zaszło w studio TVN, Monika Olejnik postanowiła wydać oświadczenie. Wypowiedziała się w sprawie tego, co wydarzyło się w programie, gdy poruszyła temat żony Radosława Sikorskiego oraz odniosła się do jego wpisu na platformie X.