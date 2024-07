Monika Olejnik pokazała ciało w bikini! Dziennikarka na bieżąco śledzi to, co dzieje się na Igrzyskach Olimpijskich w Rio. Mocno kibicuje Polakom i jest dumna z Rafała Majki, który w sobotę zdobył brązowy medal w kolarstwie, a także z polskich siatkarzy, którzy wygrali z Egiptem 3:0. Przy okazji w swoim poście Monika Olejnik zachęca do aktywnego spędzania czasu. Jej fanów ma przekonać idealna sylwetka prezenterki w bikini. Nie da się ukryć, że 59-latce takiego ciała może pozazdrościć nie jedna młodsza koleżanka.

Gwiazda podkreśliła, że uwielbia spędzać czas uprawiając sport. Na załączonych zdjęciach akurat grała w siatkówkę i trochę pływała. Robiła to w nie byle jakim stroju kąpielowym. Otóż bikini, które ma na sobie Monika Olejnik to marka KIINI, a komplet kosztuje około 1600 złotych. Dziennikarka wygląda w nim niesamowicie, co zauważyli także fani:

Pani Moniko ale figura :) az mnie zatkało pięknie Pani wygląda :) Pozdrawiam Pozdrawiam panią,wygląda pani wspaniale,a figury niejedna nastolatka mogłaby pozazdrościć???? Figura extra!! W super ciele, super człowiek.Chodakowska niech się chowa.

Też uważacie, że Monika Olejnik wygląda lepiej niż Ewa Chodakowska?

Monika Olejnik w bikini

Monika Olejnik wybrała drogi kostium kąpielowy

Czy Monika Olejnik ma lepsze ciało niż Ewa Chodakowska?