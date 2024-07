1 z 7

Monika Olejnik wychodzi ze SPA

Monika Olejnik zaparkowała na zakazie! Dziennikarka tak spieszyła się na wizytę w SPA, że najwyraźniej zignorowała zakaz parkowania.

Ale znana dziennikarka nawet przepisy łamie z klasą :) Została przyłapana przez paparazzi w świetnej stylizacji. Słynąca ze swojego zamiłowania do mody, Monika Olejnik miała na sobie piękny płaszcz w kolorze błękitnego nieba. To ten kolor będzie prawdziwym hitem wiosny! Dziennikarka ma doskonałe wyczucie trendów i już teraz nosi właśnie ten kolor. Stylizację uzupełniły czarne kozaki, elegancka torebka i okulary przeciwsłoneczne. Naszym zdaniem look bardzo hot!

Zobacz też: Co IPN znajdzie w dokumentach z szafy Kiszczaka? Monika Olejnik sugeruje, że... Hankę Mostowiak.