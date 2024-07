Odejście Moniki Olejnik z Radia ZET wywołało ogromne emocje nie tylko wśród fanów jej audycji, ale również w środowisku dziennikarskim. Koledzy prowadzącej "Gość Radia ZET" i "7 dzień tygodnia" w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl zdradzili, co myślą o zaskakującej decyzji władz radia, z którym gwiazda żegna się po 15 latach współpracy. Karolina Korwin Piotrowska jest pewna, że stacja radiowa zwalniając Monikę Olejnik "ulega politycznym naciskom". Prowadząca "Magiel towarzyski" uważa, że odejście dziennikarki to bardzo zła wiadomość.

To jest też bardzo zła wiadomość dla wszystkich mediów, bo pokazuje, że nawet media komercyjne, o których mówiło się, że mogą być niezależne i naciski polityczne ich nie dotkną, jednak je dotykają. Mówi się, że może dojść do naciskania przez wpływy z rynku reklamowego, a aspekt ekonomiczny wygra z merytorycznym. Monika kojarzyła się politycznie i jej nazwisko - tak jak nazwiska paru innych dziennikarzy, którzy już pracy nie mają - było wymieniane na liście osób do wyrzucenia, kiedy PiS dojdzie do władzy. Ona nie jest spolegliwa, ostro magluje polityków, jest twarda i walczy z nimi- powiedziała Korwin Piotrowska.