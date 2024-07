1 z 6

Monika Kuszyńska urodziła synka! 15 lutego na świat przyszedł synek znanej wokalistki oraz jej męża, Jakuba Raczyńskiego. Gwiazda ukrywała swoją ciążę - nie wiedział o niej nikt poza rodziną. Chłopiec otrzymał imię Jeremi.

Monika Kuszyńska i Jakub Raczyński zostali rodzicami

Monika Kuszyńska od dawna chciała być mamą. Już jakiś czas temu w wywiadach zdradziła, że widzi się w roli matki. Kiedy zaszła w ciążę, całkowicie zniknęła z życia publicznego. Dopiero jej mąż poinformował wszystkich o tym radosnym wydarzeniu!

Monika i Jakub Raczyński znają się od dawna - grali ze sobą w zespole Varius Manx. Monika zakochała się w nim dopiero po tragicznym wypadku, od momentu którego porusza się na wózku inwalidzkim. W 2011 roku para wzięła ślub. Gwiazda w rozmowie z VIVĄ! zdradziła, jak wiele mu zawdzięcza:

Kuba jest bardzo ważną postacią w moim życiu, ale historia, która nas łączy jest niesłychanie intymna i nie lubimy o tym mówić innym. To on stworzył mi muzyczne poczucie bezpieczeństwa. A jednocześnie jego obecność jest też dla mnie ogromnie ważna z punktu widzenia osoby, która po wypadku całkowicie utraciła swoją kobiecość. To właśnie dzięki Kubie odzyskałam ją na nowo. Trzy - cztery lata temu nie uwierzyłbym, że kiedykolwiek coś takiego głośno powiem. Z drugiej strony ja mam specyficzny charakter, nie jestem ckliwa. Dla mnie znacznie więcej znaczą czyny niż słowa, a jednak przy Kubie doceniłam wartość słów: jesteś piękna, kocham cię. Każdego dnia od nowa budowały moją wiarę w siebie i moją kobiecość. - mówiła jakiś czas temu wokalistka.

Kim jest mąż Moniki Kuszyńskiej?

Kim jest Jakub Raczyński? Mąż gwiazdy jest absolwentem Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach. Był saksofonistą w zespole Varius Manx był w latach 2001- 2005. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi dla Najlepszego Łódzkiego Jazzmana. To on skomponował utwór "In the Name of Love", z którym Monika reprezentowała nas na Eurowizji 2015. Był również menadżerem Moniki, ale po jej występie na festiwalu, zrezygnował z tej funkcji.

