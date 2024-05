Od czasu ślubu, a już w szczególności od momentu narodzin pierwszej córeczki, Jakub i Paulina ochoczo pokazują swoje życie w mediach społecznościowych. Ukochana piłkarza skrupulatnie relacjonuje odbiorcom, jak odnajduje się w roli mamy i jakie wsparcie otrzymuje od męża. Teraz zakochani podzielili się radosnymi wieściami.

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie podzielili się swoim szczęściem!

Na początku lutego tego roku Paulina i Jakub Rzeźniczak powitali na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Chociaż krótko przed porodem całkowicie zniknęli z mediów, gdy już ogłosili radosną nowinę, nieprzerwanie i skrupulatnie relacjonują swoje życie w trójkę. Oboje chętnie pokazują, jak Antosia rośnie i się rozwija.

Ostatnio również poinformowali o swojej przeprowadzce do Warszawy, gdzie rozpoczęli nowy start. Nie da się ukryć, że niekiedy publikowane przez nich posty budzą skrajne emocje, a część internautów wciąż nie może przekonać się do Kuby. Niedawno nawet Rzeźniczak musiał zaapelować do odbiorców ws. swojej córki. Poszło o obraźliwe komentarze, wypisywane pod jej adresem.

Instagram@jakubrzezniczak25

Mimo wszystko Kuba i Paulina starają się nie przejmować gorzkimi wpisami i wciąż dzielić się na forum swoim szczęściem. Teraz mieli do tego wyjątkowy powód! Małżonkowie dumnie ogłosili, że po raz pierwszy od narodzin pociechy udało im się wyjść na randkę tylko we dwoje!

Wczoraj, pierwszy raz od narodzin Antoninki, wyszliśmy na kolację tylko we dwoje

Pierwsze wyjście bez córeczki, chociaż pozwoliło im odpocząć i w spokoju nacieszyć się sobą, momentami było dla nich dość nieswoje.

Czuliśmy się chwilami nieswojo wiedząc, że naszej księżniczki nie ma obok nas. Bawiliśmy się świetnie i pysznie, bo zajadaliśmy się owocami morza, które uwielbiamy

Jakub i Paulina Rzeźniczakowie Instagram@jakubrzezniczak25

W komentarzach internauci podzielili się swoimi doświadczeniami w tym temacie. Pojawiło się też wiele ciepłych słów pod adresem pary.

Ja tylko powiem tyle, że miłości na siłę nie zbudujesz! Ją trzeba poczuć! Jak i bycie ojcem! Kuba i Paulinka teraz pokazują, że czekali na siebie całe życie, uroczo się na was patrzy

Super! Obyście mieli coraz więcej takich wypadów we dwoje... no i z Antoninką też oczywiście. Bije od was szczęście i mnóstwo miłości!

Jesteście przesłodcy

I najważniejsze, że szczęśliwi

Nie możemy doczekać się kolejnych rodzinnych kadrów Pauliny i Kuby.

Paulina Rzeźniczak Instagram@jakubrzezniczak25