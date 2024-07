Po Eurowizji Monika Kuszyńska ma bardzo wiele możliwości. Ostatnio artystka spotkała się z Edytą Górniak, a fotką pochwaliła się na jednym z portali społecznościowych. Zobacz: Monika Kuszyńska pokazała zdjęcia ze spotkania z Edytą Górniak

Reklama

Co ciekawe na spotkaniu się nie skończyło. Diwa pochwaliła się, że zaprosiła Kuszyńską do zaśpiewania razem duetu. Nie da się ukryć, że Górniak od samego początku wspierała Monikę, a teraz znowu to udowodniła. Wspólnym projektem pochwaliła się na profilu na Facebooku:

Przypadkowe, przemiłe spotkanie zainspirowało mnie muzycznie. Zaprosiłam Monikę do Duetu. Będziecie mogli uczestniczyć w Naszym spotkaniu muzycznym, 30 sierpnia podczas koncertu "Europa to My". Szczegóły wkrótce..

My jesteśmy bardzo ciekawi tego duetu!

Zobacz na Polki.pl: Edyta Górniak stawia na designerskie ubrania od światowych projektantów



Reklama