Monika Brodka kończy dziś 27 lat! Pochodząca z Żywca wokalistka wraz ze zmianą nurtu muzycznego, zaczęła zmieniać również swój styl. Odeszła od radiowego popu w stronę ambitniejszego, a nietrafione stylizacje zamieniła na świetne kreacje, które zachwycają wszystkich znawców mody, którzy określają ją "ikoną stylu".

Wygrana w Idolu była początkiem do wielkiej kariery wokalistki. Idąc za ciosem, po zwycięstwie artystka nagrała swój pierwszy album, który sprzedał się w nakładzie 35 tysięcy egzemplarzy, co dało jej pierwszą Złotą Płytę. To z tej płyty pochodzą hity takie jak "Ten" czy "Dziewczyna mojego chłopaka". 2005 - to kolejny rok sukcesów wokalistki. Wygrana w Opolu, SuperJedynki, nominacje do Fryderyków i Paszportu Polityki. O Brodce było coraz głośniej.

Po wydaniu drugiego albumu, przyszedł jednak czas na 4-letnią przerwę. Dopiero dzięki wydanemu w 2010 roku albumie "Granda" słynna góralka wróciła na muzyczny szczyt. Płyta sprzedała się w rewelacyjnym nakładzie, zyskując status podwójnie platynowej. Artystka została obsypana nagrodami, chociażby Europejską Nagrodą MTV czy kolejnymi Fryderykami.

W 2012 roku wylansowała jeden z największych polskich hitów, mianowicie utwór "Varsovie", który trafił na minialbum "LAX".

Za zmianami w muzyce szły zmiany w ubiorze artystki. Kiedy jako debiutantka straszyła nas czarnym afro na głowie, nikt nie przewidywał, że parę lat później stanie się jedną z najlepiej ubranych polskich gwiazd. Każda jej stylizacja jest przemyślana, oryginalna, zaskakująca. Mamy nadzieję, że tak zostanie już na zawsze.

Z okazji jej urodzin, przypominamy największe gafy i trafy wokalistki, a samej zainteresowanej życzymy wszystkiego co najlepsze!