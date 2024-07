7 z 12

La Mer prezentuje nową maskę The Brightening Facial - NOWOŚĆ

Bazując na doświadczeniu i wiedzy marki La Mer, naukowcy z Max Huber Research Labs stworzyli wyjątkową maskę, o naukowo zaawansowanej, luksusowej formule, pozwalającej zwalczać przebarwienia i nierównomierny koloryt skóry. The Brightening Facial to delikatna i jednocześnie silnie działająca 2-krokowa, 2-obszarowa maska, opracowana po to, by dostarczać cerze rozjaśniających i nawilżających korzyści. Unikalny kompleks The Brightening Essence Intense oparty o legendarne działanie The Miracle Broth™ oraz rozjaśniających fermentów La Mer pozwala widocznie rozświetlić skórę i odkryć jej młodzieńczy blask.

Cena ok. 1050 zł