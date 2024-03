Zmiany w Telewizji Polskiej dotknęły również aktorów popularnego serialu "Klan". Jedna z aktorek postanowiła ujawnić, że od stycznia nie otrzymała wynagrodzenia za swoją pracę, zresztą nie tylko ona. Stacja postanowiła ustosunkować się do słów aktorki.

Zmiany, które w ostatnich miesiącach dotknęły Telewizję Polską odbiły się echem w mediach społecznościowych. Najbardziej kontrowersyjne zmiany pojawiły się w "Pytaniu na śniadanie", ponieważ wszyscy prowadzący zostali zastąpieni nowymi, co nie spodobało się wielu widzom. Teraz znów głośno zrobiło się o stacji, gdy jedna z aktorek "Klanu" ujawniła, że od początku roku aktorzy mają nie dostawać swoich wynagrodzeń.

Nasze zapłaty zawsze wpływały do dziesiątego dnia każdego miesiąca. To ogromna produkcja i nigdy nie było problemów. Niestety od stycznia nic nie dostajemy, wiem, że niektórzy z obsługi wynegocjowali sobie jakiś procent, by mieć na opłaty. Ja nie dostałam nic, ani za styczeń, ani za luty

— przyznała jedna z aktorek ''Klanu'' dla ''Faktu''.