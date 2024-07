Czy modowa marka Nataszy Urbańskiej "Muses" okazała się porażką? Ostatnio w mediach pojawiły się właśnie takie informacje. Według plotek, ubrania sprzedawały się bardzo słabo, a sama aktorka ciągle ponoć spłaca kredyt, który wzięła na rozkręcenie biznesu. Jaka jest prawda? Mamy komentarz gwiazdy w tej sprawie!

Otrzymaliśmy krótkie, ale treściwe oświadczenie od Nataszy Urbańskiej. Artystka zapewnia, że jej marka ma się świetnie, ciągle się rozwija, a ubrania sprzedają się dobrze:

Marka MUSES ma się świetnie. Przez ostatnie lata dojrzewała, zostały podjęte rozsądne decyzje , dzięki temu pracuje przy niej więcej osób w pełni świadomych rynku i mody. Jestem szczęśliwa, że zrobiliśmy kolejny lookbook do nowej kolekcji lato 2017. Muses to solidna marka, która ma swojego klienta. Organizujemy pokazy co sezon , nie inwestujemy w nachalną reklamę, bo marka na siebie zarabia, a przez lata zdobyła silne zaufanie na rynku. Mamy śmiałe plany na przyszłość i nie zamierzamy się zatrzymać !Wszystkie zarzuty, że marka jest porażką są bezpodstawne i krzywdzące! Zapraszam do zapoznania się z nową kolekcją na stronie www.muses.pl !!