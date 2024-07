Natasza Urbańska wróciła z nowym singlem! W sieci pojawił się teledysk do piosenki "Na końcu" - w takiej wersji Nataszy jeszcze nie słyszeliście! Czy uda jej się podbić rynek z nowym utworem? Posłuchajcie i oceńcie sami!

Nowy teledysk Nataszy Urbańskiej

Nowy teledysk Nataszy Urbańskiej powstawał w... gorącym Omanie. Zapowiada on nowy etap na muzycznej drodze popularnej gwiazdy. Czy będzie hitem? To zależy od Was! Całą płytę najprawdopodobniej usłyszymy jesienią.

