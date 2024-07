11 z 12

Świąteczny zestaw Original Source

Wielbicielki żelowych konsystencji zachwyci nierutynowy set pachnący cytrusami i miętą. 10 prawdziwych cytryn użytych do stworzenia jednej butelki żelu ORIGINAL SOURCE Lemon, zapewni mocną dawkę soczystego orzeźwienia. Natomiast 20 dorodnych pomarańczy doprawionych pikantnym imbirem to idealna mieszanka na zimowe wieczory. Ten rozgrzewający zapach zawdzięczamy olejkom eterycznym ukrytym w butelce płynu ORIGINAL SOURCE Orange Oil and Ginger. Peelingujący żel ORIGINAL SOURCE Mint and Walnut usunie rutynę spod prysznica z pomocą aż 7 927 listków mięty i 6 989 drobinek łupin orzecha włoskiego, pozostawiając skórę gładką i delikatną w dotyku.

Cena ok. 28 zł