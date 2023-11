Szukanie prezentów na święta potrafi przyprawić o zawrót głowy... Jeśli chcesz sprawić radość swoim bliskim, należy poświęcić trochę czasu na znalezienie idealnego podarunku. Właśnie dlatego lepiej nie zostawiać tego na ostatnią chwilę i nie kupować w panice prezentów na dwa dni przed Wigilią. Warto pomyśleć o tym już teraz! Oszczędzisz swój czas, nerwy i znajdziesz takie prezenty, które naprawdę ucieszą twoich najbliższych. Postanowiliśmy wam pomóc i przygotowaliśmy zestawienie najlepszych, świątecznych podarunków inspirowanych najbardziej stylowymi gwiazdami!

Złota biżuteria w stylu gwiazdy

Rosie Huntington-Whiteley jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd i miłośniczką pięknej biżuterii. Gwiazda uwielbia nosić wyraziste kolczyki, bransoletki, naszyjniki, ponieważ wie, że potrafią nadać charakteru nawet zwykłym ubraniom. Elegancka, złota biżuteria jest zawsze dobrym pomysłem na prezent dla mamy, babci, przyjaciółki! Idealny na święta będzie luksusowy zestaw biżuterii To You Golden Luxe Złocisty od Oriflame (49,99 zł). Długie kolczyki i naszyjnik na łańcuszku nawiązują do hollywoodzkiego glamouru i są dekorowane 61 szklanymi kryształkami. Taki prezent podbiją serce każdej kobiety, która kocha stylowe błyskotki!

Elegancki szalik a la Brad Pitt

Brad Pitt chyba nigdy się nam nie znudzi! Mimo upływu czasu, przystojny aktor nadal ma całą rzeszę fanek na całym świecie. Brad często wybiera na czerwonym dywan elegancki szalik, który nadaje mu nonszalancji. Gwiazdor jest doskonałym przykładem, że szalik nie musi być nudny i może być stylowym dodatkiem! Klasyczny szalik będzie dobrym prezentem dla mężczyzny, który ceni sobie niebanalne, ale i praktyczne akcesoria. Szal To You Men od Oriflame (49,99 zł) to miękki szal w pepitkę, w neutralnych odcieniach czerni i szarości. Pepitka jest ponadczasowym wzorem, który pasuje mężczyznom w każdym wieku, dlatego możesz podarować taki szalik zarówno tacie, jak i chłopakowi albo kuzynowi.

Biżuteria z perłami dla księżniczki

Kate Middleton słynie z doskonałego gustu, a jej styl kopiują kobiety na całym świecie. Księżna Cambridge często sięga po ubrania z sieciówki, które potem wyprzedają się w dosłownie parę minut! Kate uwielbia klasykę, dlatego stawia na biżuterię z perłami. Perły są synonimem elegancji i nigdy nie wychodzą z mody. Zainspiruj się gwiazdą i podaruj na święta biżuterię z perłami! W ofercie marki Oriflame znajdziesz podwójny, krótki naszyjnik Romantic Pearl (39,99 zł) i wyrafinowane kolczyki Romantic Pearl (29,99 zł) w kształcie łzy. Uzupełnieniem tego duetu jest kobiecy, piękny zegarek To You Classic Pearl (99,99 zł) z bransoletką z pereł. Z takiego prezentu ucieszy się każda kobieta!

Zegarek dla dżentelmena

Liam Hemsworth jest aktorem znanym m.in. z „Igrzysk Śmierci” i „Projektantki” oraz mężem Miley Cyrus. Ten australijski przystojniak wie jak się ubrać, by wywołać palpitacje serca u kobiet! Liam lubi nosić klasyczne, męskie stylizacje – dopasowany garnitur, wąski krawat ze spinką oraz elegancki zegarek. Jeśli chcesz dać prezent swojemu ukochanemu, który będzie zawsze z nim, kup mu zegarek! Stylowy zegarek Ritzy od Oriflame (149,99 zł) posiada mechanizm kwarcowy i pasek z imitacji skóry. Dzięki ponadczasowemu designowi będzie pasować zarówno do eleganckiego płaszcza, jak i ciepłego swetra. Twój mężczyzna będzie zachwycony!

Mamy nadzieję, że nasze propozycje przypadły wam do gustu i ułatwiły poszukiwania świątecznych prezentów. :)

