Przyzwyczailiśmy się już, że w Polsce na okładkach magazynów o zdrowym stylu życia pojawiają się albo wysportowane gwiazdy, albo szczupłe modelki. A w pismach kobiecych i modowych króluje m.in. Anja Rubik, którą podejrzewano o anoreksję.

Reklama

Jednak coraz częściej, zwłaszcza za granicą, na okładkach można zobaczyć modelki plus size, które nie wstydzą się swojego ciała i krągłości. Jedną z nich jest Erica Jean Schenk, która trafiła na okładkę magazynu o bieganiu "Women's Running". Sesja z modelką robi furorę w sieci. Erica chce udowodnić, że kobiety takie jak ona, potrafią dbać o siebie, a dodatkowe kilogramy nie muszą być powodem do kompleksów. Na jej Instagramie można zobaczyć mnóstwo innych zdjęć z sesji, w których wzięła udział. I są one doskonałe!

Czy w Polsce przyjdzie kiedyś moda na takie właśnie okładki?

Zobacz: Waga Anji Rubik jest komentowana nie tylko w Polsce. Amerykanie też mają swoje zdanie na ten temat

Zobacz także