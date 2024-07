Anja Rubik to światowej sławy topmodelka, która coraz więcej swoich projektów realizuje w Polsce. Właśnie trwają nagrania do drugiej edycji "Projcet Runway", w której jest jurorką. Ponadto lada dzień ruszy kampania reklamowa niedrogiej marki obuwniczej, w której Rubik zastąpiła Anię Jagodzińską. Zobacz: Anja Rubik została twarzą taniej marki obuwniczej!

Nowe wyzwania łączą się z intensywną promocją w mediach. Ostatnio Anja udzieliła wywiadu serwisowi Lula.pl, w którym wyznała jak jej figura postrzegana jest za granicą. Okazuje się, że tam dbałość o sylwetkę i proporcje nie budzą podejrzeń o anoreksję, a jedynie postrzegane są w kategoriach profesjonalnego podejścia do pracy.

W Polsce zawsze pytają mnie o wagę. Ta waga jest jakimś dużym problemem. Zawsze jest ten problem wagi i emerytury, i tego bardzo nie lubię. Na emeryturę się nie wybieram! To jest całkowicie inny klimat, za granicą jestem znana tylko jako modelka, w Polsce jest mnie więcej, często reprezentuję więcej niż świat mody. Mam duży wpływ na dziewczyny, na kobiety, mogę je zainspirować, czuję nawet taką odpowiedzialność. W Stanach podchodzą do wagi normalnie, że jest to profesjonalizm, że dbam o wagę i nie pojawia się taki problem - wyznała gwiazda w rozmowie z Natalią Hołownią