Anja Rubik to z pewnością najbardziej rozpoznawalna modelka poza granicami naszego kraju, która gości na okładkach wszystkich najważniejszych modowych pism na świecie, co przekłada się także na sukces finansowy. Gwiazda trafiła na listę najbogatszych Polek w kraju, a sam Karl Lagerfeld zaprojektował dla niej coś wyjątkowego. Przypomnijmy: Lagerfeld zaprojektował coś specjalnie dla Rubik. Anja pochwaliła się modowym cackiem

Niedawno modelka pojawiła się w nowej sesji dla francuskiego Vogue'a. Niestety, zdjęcia nie przypadły do gustu fanom Anji, którzy w większości stwierdzili, że wygląda jak anorektyczka. W internecie szybko pojawiła się kontrowersyjna przeróbka jednej z fotografii, gdzie Rubik pozuje na tle więźniów z obozów koncentracyjnych. Top Modelka szybko zabrała głos w sprawie:

To jest całkowity brak szacunku wobec osób, które wtedy zginęły . Możecie komentować moją wagę w taki sposób, w jaki tylko chcecie, ale proszę nigdy więcej nie obrażajcie innych. - napisała

Pojawił się również komentarz jej agentki, Lucyny Szymańskiej:

Jest wiele chudszych modelek niż Anja (chociażby Freja Beha Ericksen, Kasia Struss, Sasha Pivovarova i wiele innych) i jakoś nikt nie robi skandalu. Poza tym, to nie Anja czy inne modelki promują swój wygląd tylko media i świat mody, więc jeśli ktoś ma kogoś obwiniać w tym temacie, to raczej ich. A większość z tych modelek, gdyby były chore na anoreksję (czyli niczego nie jadły) to nie pracowałyby chyba przez 10-15 lat - czytamy na dziewczynynieplacza.pl