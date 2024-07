Przed chwilą zakończyły się wybory Mitser International 2015. Zwycięzcą okazał się Mister Filipin - Neil Perez. Nasz reprezentant, Rafał Maślak, zdobył tytuł 3. ViceMister, co jest ogromnym sukcesem dla Polski. Przypomnijmy: Mister Filipin Neil Perez Misterem International! Bardzo wysokie miejsce Maślaka!

Rafał tuż po zakonczeniu wyborów od razu wrzucił na Facebooka zdjęcia z dwoma statuetkami, które otrzymał w nagrodę - jedną za zdobycie 3. miejsca, drugą za 1. miejsce w głosowaniu publiczności. Maślak podczas wyborów zaprezentował się w kilku odsłonach - wieczorowej, stroju narodowym czy w kąpielówkach. W trakcie finału zrobił sobie również kilka pamiątkowych zdjęć z rywalami:

KOCHANI ! REPREZENTANT POLSKI 3 VICEMISTEREM w konkursie MISTER INTERNATIONAL w Korei ! To historyczny wynik !

Gratulujemy zwycięstwa reprezentantowi Filipin, a ja wracam do Polski z dwoma tytułami, bo jeszcze od Internautów z całego świata. JESTEM DZISIAJ NAJSZCZĘŚLIWSZYM CZŁOWIEKIEM ŚWIATA ! To nasz wspólny sukces. Sukces Polski ! - napisał tuż po wynikach