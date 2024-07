Leszek Miller opowiedział o swojej znajomości z Mariolą Bojarską-Ferenc. Polityk w rozmowie z Party.pl przyznał, że już od wielu lat kibicuje słynnej trenerce fitness i chętnie spotyka się z nią i jej mężem w... kuchni! Leszek Miller nie ukrywa, że uwielbia potrawy przygotowywane przez Mariolę Bojarską-Ferenc i zapewnia, że gdyby tylko otworzyła własną restaurację, z pewnością byłaby hitem.

Znam panią Bojarską od niepamiętnych czasów i z sympatią śledzę jej poczynania, a też od czasu do czasu spotykamy się z nią i jej mężem w jej kuchni. No i tam już jest szaleństwo kulinarne. I z tej strony też panią Mariolę dobrze znam - przyznał Leszek Miller. Kuchnia jest wyborna. Gdyby pani Mariola kiedyś otworzyła jakąś restaurację, to na pewno cieszyłaby się olbrzymim powodzeniem.