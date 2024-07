Co były premier Leszek Miller myśli o "aferze" z Dodą i prezydentem w rolach głównych, podczas wielkiej gali "Super Expressu"? Doda w seksownym, koronkowym stroju wręczyła wówczas kawałek tortu Andrzejowi Dudzie i jego małżonce. Odważna stylizacja, która odsłoniła zgrabną pupę artystki, wywołała lawinę komentarzy. Jedni byli oburzeni zbyt seksownym ubiorem Dody, drudzy bronili jej tłumacząc, że w takim stroju występowała na scenie i nie było nic złego w tym, że spontanicznie wręczyła tort prezydentowi.

Jak sytuację z udziałem Dody i Andrzeja Dudy skomentował Leszek Miller?

Ja uważam, że niepotrzebnie się nadaje tej sprawie tak olbrzymią wagę. Pani Doda występowała od początku w tym stroju i sam się zastanawiałem, co bym zrobił na miejscu prezydenta. Ale jeżeli artystka podchodzi i na talerzyku leży kawałek tortu i częstuje tym tortem, to przecież nikt normalny nie odwróci się plecami i nie będzie udawał, że tego nie widzi. Prezydent zachował się w sposób normalny, a ponieważ Doda była ubrana tak jak była ubrana, no to tej scenie dodało to szczypty pikanterii.