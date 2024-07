Jedna z najbardziej kontrowersyjnych celebrytek, Miley Cyrus, wciąż szuka sposobów, by wywołać burzę w mediach. Szokowanie opinii publicznej to jej specjalność - jak na dwudziestodwulatkę ma już w tym spore doświadczenie. Gołe pośladki na Instagramie - były. Naga sesja - oczywiście. To może ślub z modelką Victoria's Secret? Boimy się zgadywać, co jeszcze wymyśli...

Stylizacje Miley są równie kontrowersyjne jak plotki o życiu prywatnym - jej ostatni look jest tego najlepszym przykładem.

Gwiazdka założyła wyjątkowo dziwaczny kombinezon z lycry, pokryty wzorkami z Betty Boop, Harley'em Davidsonem, gwiazdkami, oczami i innymi tego typu wzorkami. To model vintage zaprojektowany przez dom mody Versace, obecnie nie do kupienia.

Celebrytka założyła do tego dżinsową kurtkę Topshop (ok. 225 zł), czarne trampki oraz przezroczystą torebkę ozdobioną buźkami i kryształkami. Fryzura? Jak u małej dziewczynki - koczek na czubku głowy i kolorowe spineczki.

Naprawdę nie wiemy, co kierowało Miley, gdy ubierała się w ten sposób. Jedyne, co przychodzi nam do głowy, to - oczywiście - przyciągnięcie uwagi. Zgadzacie się z nami?

