Miley Cyrus lubi szokować! Jej styl jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w branży, ale gwiazda zwraca uwagę nie tylko strojem. Ostatnio na swoim profilu na Twitterze Miley wstawiła zwoje zdjęcia, m.in. z Mirandą Kerr i Lily Allen. Jednak nie gwiazdy szokują na zdjęciach, a jej nowy look?

Wygląda na to, że Miley Cyrus zgoliła brwi, a nawet jeśli nie zgoliła to zakryła je grubą warstwą makijażu. Artystka mimo, że lubi alternatywne rozwiązania stylizacyjne tym razem przesadziła. Niestety bez brwi Miley wygląda nie tylko dziwnie, a nawet przerażająco. Potwierdza to fakt, że brwi są bardzo ważnym elementem twarzy :)