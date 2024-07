Miley Cyrus jest postacią tyleż samo interesującą, co kontrowersyjną. Wokalistka nie stroni od skandali oraz otwarcie odpowiada o swoje seksualności. Ostatnio gwiazda przyznała, że jest biseksualna. Obecnie spotyka się z piękną modelką Victoria's Secret - Stellą Maxwell. Zobacz też: Jej naga sesja budzi wiele kontrowersji. Czy Miley Cyrus chce przebić Lady Gagę?

Reklama

Ten związek wydaje się być na tyle poważny, że jak podał amerykański magazyn Life&Style, para planuje ślub i to już jesienią! Jak podaje informator portalu, gwiazda podobno ciągle opowiada swoim znajomym, jak bardzo jest zakochana i że marzy o tym, by zrobić następy krok. Portal pisze, że Miley marzy o widowiskowym ślubie w stylu Kim Kardashian. Teraz po legalizacji małżeństwo homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych, nic nie stoi na przeszkodzie, by panie się pobrały!

Myślicie, że już wkrótce Miley ustatkuje się i zostanie żoną?

Zobacz na Polki.pl: Kolejny skandal z Miley Cyrus w roli głównej!

Zobacz także