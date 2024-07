Anna Dereszowska dołączyła do grona gwiazd w Międzyzdrojach. Aktorka pojawiła się po raz pierwszy obecnym na festiwalu filmowym paparazzi w prostej, casualowej stylizacji z niebieskim sweterkiem.

Anna Dereszowska swój look uzupełniła modnymi trampkami Converse, które kosztują ok. 259 złotych. A jeśli chodzi o makijaż, to aktorka zaznaczyła jedynie czarnymi kreskami linię oka. Na ustach zaś można było zauważyć fioletowawy błyszczyk z mieniącymi się drobinkami. Akurat na lato!

