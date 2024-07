Pola Wiśniewska zdradziła, jak czuje się w szóstej ciąży. Żona Michała Wiśniewskiego zamieściła w sieci nowy post, w którym informuje, że jej nastrój, niestety, nie należy do najlepszych: ma mdłości, huśtawkę nastrojów, szybko się męczy... Fotografka przy okazji zdradziła, co poprawia jej humor. To najsłodsze zdjęcie, jakie dziś zobaczycie!

Reklama

Żona Michała Wiśniewskiego o ciąży: "Miało być pięknie a czuję się fatalnie"

Kilka dni temu Michał i Pola Wiśniewscy przekazali fanom radosną informację - wkrótce na świecie pojawi się ich kolejne dziecko. Zarówno lider "Ich Troje", jak i jego piąta żona, zostaną rodzicami po raz szósty. Razem wychowują już syna Falco oraz po czworo dzieci z poprzednich związków/małżeństw. Jak w szóstej ciąży czuje się Pola? Choć niedawno w towarzystwie Wiśniewskiego pojawiła się na głośnej premierze filmowej, teraz okazuje się, że jej samopoczucie nie jest najlepsze:

Szczerze? Miało być pięknie a czuję się fatalnie. Męczą mnie mdłości, nastrój woła o pomstę do nieba, sił zupełnie brak. Dobrze nie jest ???? - napisała Pola na Instgramie.

W zamieszczonych hashtagach zdradziła zaś, że ma "zadyszkę po trzech krokach" i że "płacze na reklamach". Jest jednak coś, co poprawia jej humor!

East News/TRICOLORS

Oczywiście chodzi o jej synka, Falco Amadeusa, który w styczniu 2023 roku skończy już dwa latka:

Ale kiedy widzę ten mały uśmiech to jakby mi lepiej ???? - pisze Wiśniewska.

Pod postem Poli pojawiła się masa wspierających komentarzy od innych ciężarnych kobiet lub matek. Na niektóre z nich Wiśniewska odpowiadała:

Zobacz także

U mnie na szczęście zostało 1,5 tygodnia do porodu, co prawda to pierwsza ciąża, ale przez cały jej okres czuje się znakomicie Pola Wiśniewska: gratuluję! Ja jedynie pierwszą ciąże znosiłam tak dobrze [...] Mnie za każdym razem tak samo mdliło. Teraz tylko wymioty doszły ????

Reklama

Mamy nadzieję, że wkrótce Pola poczuje się lepiej. Życzymy wszystkiego najlepszego!