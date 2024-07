Michał Wiśniewski w rozmowie z mediami skomentował ciążę swojej żony. Lider zespołu "Ich Troje" już wkrótce po raz szósty zostanie ojcem - będzie to drugie dziecko, które jest owocem jego związku z Polą Wiśniewską. Para przekazała ostatnio radosną wiadomość i zdradziła, że niedługo na świecie pojawi się ich kolejna pociecha. Jak komentuje to Michał Wiśniewski?

Lider zespołu "Ich Troje" ma ogromne powody do radości. Zaledwie kilka tygodni temu Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska wzięli drugi ślub i świętowali 50. urodziny artysty. Zakochani pochwalili się zdjęciami z uroczystości, a fani zwrócili uwagę na brzuszek żony Michała Wiśniewskiego. Internauci pytali wówczas, czy Pola Wiśniewska jest w ciąży, ale para nie odpowiedziała. Teraz jednak potwierdziły się podejrzenia fanów, a Pola i Michał Wiśniewscy oficjalnie ogłosili, że spodziewają się dziecka.

Michał Wiśniewski w rozmowie z serwisem cozatydzien.tvn.pl przyznał, że ciąża była planowana. Lider "Ich Troje" nie ukrywa swojego szczęścia.

Czuje się cudownie. Dziękuję. Mówię w skrócie, ponieważ będzie to dla nas numer sześć, a tak naprawdę dziesięć na wychowaniu. My to jednak kochamy, tak się dobraliśmy- wyznał Michał Wiśniewski.