Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska po raz drugi powiedzieli sobie "tak"! Za nimi sekretny ślub 

Szli jak burza. Magdalena „Kajra" Kajrowicz (37) i Rafał Maserak byli faworytami 12. edycji „Tańca z gwiazdami". Żona Sławomira Zapały, na początku trochę stremowana, szybko pokazała, że ma wielki talent do tańca. Jury było zachwycone jej świadomością ruchu i kontrolą ciała , a fani, których grono rosło z odcinka na odcinek, po każdym livie pisali zachwyceni: „Kajrafka rządzi!", „Jest ogień!", „Kajra i Rafał wymiatają!". Wprawdzie Kryształową Kulę zdobyli Hanna Żudziewicz i Piotr Mróz , ale finałowy taniec Kajry do piosenki Justyny Steczkowskiej „Wracam do domu" zapamiętamy na długo. - Dom jest dla mnie najważniejszym miejscem. Żeby był piękny, trzeba włożyć mnóstwo pracy. Kochani, pracujcie nad swoimi związkami - powiedziała wzruszona aktorka po występie. Nie mogła powstrzymać łez. Płakali też Rafał Maserak, mąż i mama Kajry. Jej bliscy wiedzieli, ile kosztowało ją to, by tak się odsłonić. To było całkowicie nie w jej stylu. - Jestem złym policjantem, megierą, do której lepiej się nie zbliżać, bo gryzie. Bo ja się po prostu boję. Buduję mur, za którym czuję się bezpiecznie - wyznała Kajra. Na koniec wszyscy zobaczyliśmy, jak ten mur runął. Sławomir wspierał żonę od samego początku , wiedział, jak wyczerpujące są treningi do show, bo sam uczestniczył w nim pięć lat temu. Jednak aż do poruszającego finału nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak silne uczucie łączy ten znany duet...